NAMSAN sponsorluğunda düzenlenen U17 Futbol Ligi'nde bugün 4 karşılaşma oynanacak.

9 takımın tek devreli lig statüsüne göre mücadele ettiği U17 Futbol Ligi'nde heyecan 5.hafta maçları ile devam edecek. Bugün Nazmi Avluca Sahası'nda oynanacak maçlarda saat 13.00'de Gençlerbirliği ile Hattuşaspor, saat 15.00'de Buharaspor ile Sungurluspor karşılaşacak. Saat 14.00'de başlayacak günün diğer iki maçında ise İskilip İlçe Sahası'nda İskilipgücü ile H.E.Kültürspor, Osmancık İlçe Sahası'nda ise Osmancıkgücü ile Mimar Sinanspor takımları karşı karşıya gelecek. Alaca Belediyespor ise 5.haftayı BAY geçecek.

Editör: RIFAT KARA