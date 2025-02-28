Memur-Sen Çorum İl Temsilcisi, Eğitim-Bir-Sen Çorum 1 Nolu Şube Başkanı Fatih Okumuş, “28 yıl önce, demokratik yolla iktidara gelemeyen vesayet odaklarının, halkın hür iradesiyle seçilen hükümete karşı yaptığı darbeyi asla unutmadık, unutmayacağız" dedi.

28 Şubat’ın, küresel sömürü çetesinin ve onların yerli işbirlikçilerinin Türkiye'ye yönelik gerçekleştirdiği çok yönlü bir darbe olduğunu belirten Okumuş, bu darbenin amacının "bin yıllık" değerleri çökertmek ve Türkiye'nin milli iradesini yok etmek olduğunu vurguladı. Okumuş, "Darbeciler, sadece hükümeti değil, milletin tüm değerlerini hedef almış, ekonomiyi, eğitim hayatını, basını, özgürlükleri hedef alarak Türkiye'yi bir kaosa sürüklemeyi amaçlamıştır" dedi.

"28 Şubat, Türkiye'nin tarihindeki kara bir leke olarak kalacak" diyen Okumuş, darbecilerin ülkeye ve millete büyük zararlar verdiğini, bu süreçte birikimlerin ve kazanımların gasp edildiğini belirtti.

Okumuş, “Beşli çete” olarak bilinen ihanet şebekesinin içinde bazı sivil toplum örgütlerinin de yer almasının millet vicdanında derin yaralar açtığını söyleyerek, “Bu anlayış, daha sonra 'Ulusal Birlik Hareketi Platformu' adı altında tekrar ortaya çıkmış ve özgür iradeyi gasp edenlerle iş birliği yaparak demokrasi ve özgürlük mücadelesine büyük zarar vermiştir" dedi.

Eğitim-Bir-Sen'in, 28 Şubat sürecinde baskılara karşı direndiğini ve her türlü haksızlığa karşı durduğunu belirten Okumuş, "Bugün de, eskiye özlem duyan ve özgürlükleri kısıtlamaya çalışan tutumlara karşı aynı kararlılıkla duruşumuzu sürdürüyoruz" dedi.

Editör: Haber Merkezi