“Mutlu Çocuklar Mutlu Yarınlar” projesi kapsamında Nefes Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı öncesinde 250 öğrenciye kırtasiye ve kıyafet desteğinde bulundu.

Nefes Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri ve gönüllüleri tarafından gerçekleştirilen faaliyette önceden tespit edilen her yaş grubundan öğrencilerin temel kırtasiye malzemeleri ve okul kıyafeti ihtiyaçları büyük bir titizlikle hazırlanarak teslim edildi.

Dernek Başkanı Erhan Avcı, maddi durumu yetersiz olan ailelerin çocuklarına temel kırtasiye malzemelerini ulaştırmak, eğitim ve öğretimlerine destek olmak için hayata geçirdikleri Mutlu Çocuklar Mutlu Yarınlar Projesi kapsamında 250 öğrenciye destek olduklarını ifade etti.



Okul çantası, beslenme çantası, kalemlik, suluk, kuru boya, sulu boya, pastel boya, kalem, uç, silgi, kalemtıraş ve defter grubundan oluşan kırtasiye seti ile öğrencilerin ihtiyacına göre okul formalarının da dernek ve gönüllüleri tarafından temin edildiğini belirten Avcı, dernek olarak her zaman ihtiyaç sahibi ailelerin yükünü hafifletmeyi amaçladıklarının altını çizdi.

Geçtiğimiz yıl 150 öğrencinin kırtasiye ve kıyafet ihtiyacını karşıladıklarını hatırlatan Avcı, dernek üyelerinin özverili çalışmaları ve hayırsever vatandaşlar sayesinde bu yıl 250 ihtiyaç sahibi öğrenciyi ve ailelerini mutlu etmenin sevincini yaşadıklarını söyledi.

Çocuklara yatırım yapmanın, geleceğe yatırım yapmak olduğunu vurgulayan Avcı, “Öğrencilerimiz için Nefes Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak üzerimize düşeni en iyi şekilde yapma yönünde özverili bir gayretin içerisindeyiz. Her şey gençlerimiz ve öğrencilerimiz için. Kent merkezinde ve çoğu ilçemizde çok sayıda çocuğumuzun mutluluğuna ortak olduk. Proje kapsamında ilk etapta 250 öğrencimize destek olduk. İlerleyen günlerde bu sayıyı artırmayı planlıyoruz. ” diye konuştu.

Avcı, son olarak projenin hayata geçmesinde emeği olan dernek üyelerine ve gönüllülerine teşekkür etti.