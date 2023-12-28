Okul Sporları Daire Başkanlığı'nın 2023 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Yıldız Erkekler Basketbol İl Birinciliği'nde heyecan sona erdi. 7 takımın katılımı ile start alan il birinciliğinde önceki gün final heyecanı yaşandı. Atatürk Spor Salonu'nda oynanan final maçında 23 Nisan Ortaokulu ile Özel Çorum Bilgi Koleji karşı karşıya geldi. İlk 3 periyotta rakibine oranla etkili bir oyun ortaya koyan 23 Nisan Ortaokulu dördüncü periyoda 20 sayı farkla girdi. Dördüncü periyotta oyunun kontrolünü rakibine kaptıran 23 Nisan Ortaokulu periyodu 14-6 kaybetmesine rağmen maçtan 44-29 galip ayrılarak şampiyonluk ipini göğüsleyen taraf oldu. Özel Çorum Bilgi Koleji ise ikincilik kupası ile teselli buldu.

ÜÇÜNCÜLÜK KUPASI BAHÇEŞEHİR'İN

23 Nisan Ortaokulu'nun şampiyon olduğu Okullararası Yıldız Erkekler Basketbol İl Birinciliği'nde üçüncülük kupası Özel Bahçeşehir Koleji'nin oldu.

23 Nisan ile Özel Bilgi Koleji arasında oynanan final maçı öncesi Özel Bahçeşehir Koleji ile Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu üçüncülük maçında kozlarını paylaştılar. Atatürk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın başından sonuna kadar üstün bir oyun ortaya koyan Bahçeşehir Koleji maçı 61-25 kazanarak üçüncülük kupasının sahibi oldu. Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ise il birinciliğini dördüncü olarak tamamladı.

