Ahlatcı Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle koltuğunu Şehit Habib Gökçe’nin kızı Miray Şah Gökçe ve Şehit Yunus İşcan’ın oğlu Yiğit İşcan’a devretti.

Kulüp merkezindeki başkanlık makamında gerçekleştirilen törende, Miray Şah ve Yiğit’in 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayan Oğuzhan Yalçın, koltuğunu iki şehit çocuğuna bırakarak bir kez daha gönülleri fethetti. Miray Şah bir süreliğine Oğuzhan Yalçın’ın yerine kulüp başkanı olurken, Yiğit İşcan da başkan yardımcılığı görevinde bulundu.

URFA MAÇI ÇOCUKLARA ÜCRETSİZ

Miray Şah ve Yiğit’in ilk icraatı ligin 33.haftasında Şanlıurfaspor’la Çorum’da oynanacak kritik maç için stadın kapılarını çocuklara ücretsiz açmak oldu. Karar gereği, 15 yaşına kadarki tüm çocuklar Şanlıurfaspor maçı için stadyuma ücretsiz girecek.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Göreve gelir gelmez yeni başkanımız Miray Şah Gökçe ve yardımcısı Yiğit İşcan’ın almış oldukları kararlar doğrultusunda, Trendyol 1. Lig’in 33. Haftasında kendi sahamızda karşılaşacağımız Şanlıurfaspor maçı için, 15 yaşına kadar olan kardeşlerimizin ücretsiz olarak stadyuma girmesi yönündedir.

Alınan karar doğrultusunda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı tekrar kutluyor, tüm kardeşlerimizi stadyuma bekliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Passolig kartı olan çocuklara kulüp tarafından Şanlıurfaspor maçı için bilet tanımlanacak ve stada ücretsiz girecekler.

YALÇIN’A TEŞEKKÜR

Öte yandan, Miray Şah Gökçe ve Yiğit İşcan, özel günde kendilerini unutmayan Ahlatcı Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın’a teşekkür ettiler. Miray Şah, anı defterine; “Çorumspor Başkanımız Oğuzhan Yalçın’a tüm şehit çocuklarımız adına bugün bizleri unutmadığı için teşekkür ederiz. Seni seviyoruz Başkanım” ifadelerini düşerken, Yiğit İşcan da, “Sevgili Çorumspor Başkanımıza, bugün bizi bu koltuklara oturttuğu için teşekkür ederim. Eren (Aydın) abiyi çok severim” diye yazdı.

Başkan Oğuzhan Yalçın’ın 23 Nisan’da koltuğunu şehit çocuklarına bırakması kamuoyunda da takdirle karşılandı.