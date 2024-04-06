Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2024 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Yıldız Erkekler 3x3 Basketbol Grup Birinciliği 3-5 Nisan tarihleri arasında Ordu’da yapıldı. Antrenör Murat Çalışkan önderliğinde Çorum’u temsil eden 23 Nisan Ortaokulu, grubunda oynadığı maçlarda Sivas, Tokat ve Erzincan’ı mağlup ederek grubunu lider tamamladı. Daha sonra çapraz eşleşmede Sivas temsilcisini 18-10 mağlup eden 23 Nisan Ortaokulu grup birincisi olarak finallere adını yazdırdı.

Çorum temsilcisi 6-10 Mayıs tarihleri arasında Mardin’de yapılacak Türkiye Şampiyonası’nda mücadele edecek.