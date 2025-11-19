KESK’in 22 Kasım’da Samsun’da yapacağı Karadeniz Bölge Mitingi’ne çağrıda bulunan KESK Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak, tüm çalışanları yakından ilgilendiren bütçenin TBMM’deki görüşmelerin devam ettiğini belirterek, “Kamu emekçisinden işçisine, gencinden çocuğuna, asgari ücretlisinden emeklisine, kadının küçük esnafına, çiftçisine kadar toplumun ezici çoğunluğunu oluşturanlar olarak mutlu olmanın, huzurlu ve sağlıklı kalmanın neredeyse imkânsız hale geldiği zor bir süreçten geçiyoruz” dedi.

KESK Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak, “halk için bütçe, demokratik Türkiye” talebiyle 22 Kasım’da Samsun’da yapılacak olan miting için geldiği Çorum’da CHP, EMEP ve DEM Parti il örgütlerini ziyaret etti.

İlk olarak CHP’yi ziyaret eden Koçak ve beraberindekiler burada CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz’la bir araya geldi. Koçak, burada yaptığı konuşmada, emekten ve halktan yana bir bütçe taleplerinin bulunduğunu ifade ederek, 2026 bütçesinin rant ve sermaye yanlısı olduğunu, emekçilerin sırtına ağır yük bindireceğini kaydetti.

CHP’nin ardından Emek Partisi (EMEP) İl Örgütü’ne geçen Koçak ve beraberindekiler, burada da EMEP İl Başkanı Muharrem Özünel, Merkez İlçe Başkanı Hikmet Aydın ve partililer tarafından karşılandı.

Koçak, “Geçinemiyoruz diyen tüm emekçi halkımızı, emekten ve halktan yana bir bütçe, demokratik bir ülke için birleşmeye, ortak mücadeleye çağırıyoruz” diyerek, Samsun mitingi için Çorum’daki tüm emek ve demokrasi güçlerinin desteğini beklediklerini söyledi.

Koçak, son olarak DEM Parti Çorum İl Örgütü’nü ziyaret etti.

KESK Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak’a siyasi parti ve demokratik kitle örgütü ziyaretlerinde Eğitim-Sen Şube Başkanı Kenan Sırma ile yürütme kurulu üyeleri eşlik etti.

