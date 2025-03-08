Pazar günü Ankara’da Gençlerbirliği ile kritik bir maça çıkacak olan Ahlatcı Çorum FK hem genel tabloda, hem de deplasman karnesinde uzun süredir galibiyet sevinci yaşayamıyor. Kırmızı-siyahlı ekip, 2025 yılında henüz deplasman galibiyeti alamadı.

Ligin geride kalan 28 haftalık periyodunda 10 galibiyet, 9 beraberlik, 9 yenilgi alarak 39 puan toplayan Ahlatcı Çorum FK, 33 gol atıp 28 gol yedi. Kırmızı-siyahlı takım, 28 maçın 13’ünü deplasmanda oynarken, 4 galibiyet, 3 beraberlik, 6 yenilgi aldı. Hanesine 15 puan yazdıran Çorum ekibi, attığı 13 gole karşılık kalesinde 15 gol gördü.

Deplasman galibiyetlerinde, Yeni Malatyaspor’u 4-0, Adanaspor’u 2-0, Keçiörengücü’nü 3-2, Manisa FK’yı 1-0 yenen Ahlatcı Çorum FK, 7 Aralık 2024’te Manisa FK’yı 1-0 yendikten sonra çıktığı 5 deplasman maçında da galibiyet sevinci yaşayamadı. Kırmızı-siyahlı ekip son 5 deplasmanında sırasıyla Şanlıurfaspor’la 0-0 berabere kalırken, Fatih Karagümrük’e 1-0, Sakaryaspor’a 2-1, Kocaelispor’a 2-0, Alagöz Holding Iğdır FK’ya 1-0 yenildi.

4 HAFTADIR KAZANAMIYOR

Ahlatcı Çorum FK, ligde ise son 4 maçında galibiyet sevinci yaşayamadı. En son 11 Şubat’ta sahasında Yeni Malatyaspor’la oynadığı 24.hafta maçını 2-0 kazanan Ahlatcı Çorum FK sonrasında çıktığı 4 maçta 1 beraberlik, 3 yenilgi aldı. Tek puanını evinde Adanaspor’a karşı 1-1’lik skorla alan Ahlatcı Çorum FK, Kocaelispor’a 2-0, Iğdır FK’ya 1-0, Boluspor’a 2-0 kaybetti.