Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5.Grup 22.hafta maçında Çorum temsilcisi Mimar Sinanspor deplasmanda Bartınspor’a konuk olacak.

Lig’de 9 haftadır galibiyet alamayan Mimar Sinanspor güçlü rakibi Bartınspor karşısında puan ya da puanlar hedefliyor. Dördüncü sıradaki Bartınspor ile onuncu sıradaki Mimar Sinanspor arasında yarın Bartın Atatürk Stadı’nda oynanacak olan bu kritik karşılaşma saat 14.00’de başlayacak. Karşılaşmayı İstanbul bölgesi hakemlerinden Alp Tanırgan yönetecek.

Lig’in ilk yarısında Çorum’da oynanan karşılaşmayı Mimar Sinanspor 1-0’lık skorla kazanmıştı.