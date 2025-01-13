2025 yılı emekli maaş artışlarının ardından bankalar, rekabeti artırarak yeni promosyon kampanyalarını duyurdu. Emekliler, 3 yıllık maaş taşıma taahhüdü karşılığında çeşitli avantajlardan yararlanabiliyor. İşte bankaların güncel emekli promosyon kampanyaları:
2025 Banka Güncel Promosyon Tutarları
1. Akbank
Promosyon Tutarı: 15.000 TL’ye kadar
Ek Avantaj: 5 otomatik fatura talimatı verenlere ek 2.500 TL, toplamda 17.500 TL’ye ulaşan fırsat.
2. Garanti BBVA
Promosyon Tutarı: 15.000 TL’ye kadar
Ek Avantaj: Mobil bankacılık üzerinden ücretsiz EFT ve havale.
3. Halkbank
Maaşa Göre Promosyon:
10.000 TL – 14.999 TL: 8.000 TL
15.000 TL – 19.999 TL: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL
4. ING Bank
Promosyon Tutarı: 15.000 TL’ye kadar
Ek Avantaj: Turuncu Hesap kampanyası ve otomatik fatura talimatı ile toplamda 20.000 TL.
5. İş Bankası
Maaşa Göre Promosyon:
0 – 9.999 TL: 5.000 TL
10.000 TL – 14.999 TL: 8.000 TL
15.000 TL – 19.999 TL: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL
6. QNB Finansbank
Promosyon Tutarı: 15.000 TL’ye kadar
Ek Avantaj: Yıllık 1.200 TL kredi kartı indirim fırsatı.
7. Vakıfbank
Maaşa Göre Promosyon:
10.000 TL’ye kadar: 5.000 TL
10.000 TL – 15.000 TL: 8.000 TL
15.000 TL – 20.000 TL: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL
8. Ziraat Bankası
Promosyon Tutarı: 12.000 TL’ye kadar
Ek Avantaj: Üç yıl maaş taşıma taahhüdü ile nakit ödeme.
9. Denizbank
Promosyon Tutarı: 12.000 TL’ye kadar
Ek Avantaj: MobilDeniz üzerinden işlem yapanlara ek promosyon.
10. Albaraka Türk
Promosyon Tutarı: 15.600 TL’ye kadar
Ek Avantaj: Yeni emekli yönlendirenlere kişi başı 500 TL ödül.
11. TEB
Promosyon Tutarı: 21.000 TL’ye kadar
Ek Avantaj: Fatura ödeme talimatları ile ek fırsatlar.
Emekli Maaşı Zammı Detayları
2025 yılının ilk yarısında:
SSK ve Bağ-Kur Emeklileri: %15,75 zam
Memur Emeklileri: %11,54 zam
En Düşük Emekli Maaşı: 14.469 TL