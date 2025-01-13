2025 yılı emekli maaş artışlarının ardından bankalar, rekabeti artırarak yeni promosyon kampanyalarını duyurdu. Emekliler, 3 yıllık maaş taşıma taahhüdü karşılığında çeşitli avantajlardan yararlanabiliyor. İşte bankaların güncel emekli promosyon kampanyaları:

2025 Banka Güncel Promosyon Tutarları

1. Akbank

Promosyon Tutarı: 15.000 TL’ye kadar

Ek Avantaj: 5 otomatik fatura talimatı verenlere ek 2.500 TL, toplamda 17.500 TL’ye ulaşan fırsat.

2. Garanti BBVA

Promosyon Tutarı: 15.000 TL’ye kadar

Ek Avantaj: Mobil bankacılık üzerinden ücretsiz EFT ve havale.

3. Halkbank

Maaşa Göre Promosyon:

10.000 TL – 14.999 TL: 8.000 TL

15.000 TL – 19.999 TL: 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL

4. ING Bank

Promosyon Tutarı: 15.000 TL’ye kadar

Ek Avantaj: Turuncu Hesap kampanyası ve otomatik fatura talimatı ile toplamda 20.000 TL.

5. İş Bankası

Maaşa Göre Promosyon:

0 – 9.999 TL: 5.000 TL

10.000 TL – 14.999 TL: 8.000 TL

15.000 TL – 19.999 TL: 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL

6. QNB Finansbank

Promosyon Tutarı: 15.000 TL’ye kadar

Ek Avantaj: Yıllık 1.200 TL kredi kartı indirim fırsatı.

7. Vakıfbank

Maaşa Göre Promosyon:

10.000 TL’ye kadar: 5.000 TL

10.000 TL – 15.000 TL: 8.000 TL

15.000 TL – 20.000 TL: 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL

8. Ziraat Bankası

Promosyon Tutarı: 12.000 TL’ye kadar

Ek Avantaj: Üç yıl maaş taşıma taahhüdü ile nakit ödeme.

9. Denizbank

Promosyon Tutarı: 12.000 TL’ye kadar

Ek Avantaj: MobilDeniz üzerinden işlem yapanlara ek promosyon.

10. Albaraka Türk

Promosyon Tutarı: 15.600 TL’ye kadar

Ek Avantaj: Yeni emekli yönlendirenlere kişi başı 500 TL ödül.

11. TEB

Promosyon Tutarı: 21.000 TL’ye kadar

Ek Avantaj: Fatura ödeme talimatları ile ek fırsatlar.

Emekli Maaşı Zammı Detayları

2025 yılının ilk yarısında:

SSK ve Bağ-Kur Emeklileri: %15,75 zam

Memur Emeklileri: %11,54 zam

En Düşük Emekli Maaşı: 14.469 TL