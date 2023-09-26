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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Japonya’nın başkenti Tokyo’da düzenlenen 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri’ni namağlup şekilde tamamlayarak olimpiyat bileti aldı. Filenin Sultanları, sezonun son turnuvası 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu’nda ev sahibi Japonya, Brezilya, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin ve Peru’yla mücadele etti. Grupta Porto Riko’yu 3-0, Bulgaristan’ı 3-0, Peru’yu 3-1, Arjantin’i 3-1, Brezilya’yı 3-0, Japonya’yı 3-1 ve Belçika’yı 3-0 yenerek 7’de 7 yapan Milli Takım, organizasyonu 21 puanla yenilgisiz lider tamamlayarak, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’na katılma hakkı elde etti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, organizasyonun ardından bugün Türkiye’ye döndü. Japonya’dan kalkan uçakla İstanbul Havalimanı’na gelen millileri, havalimanında İstanbul Valisi Davut Gül ve çok sayıda taraftar karşıladı. Filenin Sultanları’nı havalimanında karşılayanlar arasında Arnavutköy Belediyesi’nin voleybolcuları da yer aldı.

Davut Gül: “Ülkece çok mutluyuz”

Havalimanı çıkışında açıklamalarda bulunan İstanbul Valisi Davut Gül, Milli Takım’ın başarılarından ötürü gurur duyduklarını söyledi. Ülkece çok mutlu olduklarını dile getiren Vali Gül, “Filenin sultanlarını karşıladık. Ülkece çok mutluyuz. İstanbul olarak da çok mutluyuz. Başkanımıza, hocalarımıza ve oyuncularımıza bize bu gururu yaşattıkları için tek tek teşekkür ediyoruz. İyi ki varlar” dedi.

Mehmet Akif Üstündağ: “Artık hedefimiz olimpiyatta madalya almak”

Hedeflerinin olimpiyatlarda altın madalya kazanmak olduğunu vurgulayan Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da, “Filenin Sultanları, belki de dünyada örneği olmayan bir şekilde 1 yılda 3 şampiyonluk elde etti. Bu çok büyük bir gurur. Bu başarıda emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum. Uzun bir maratondu. 4 aydır evlerinden ve memleketlerinden uzakta yılmadan mücadele ettiler ve bizim gururumuz oldular. Artık hedefimiz olimpiyatta madalya almak. Türk sporunda bir ilki gerçekleştireceğiz inşallah. Bunu başaracak güçteyiz” diye konuştu.