2024 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin bayram ikramiyesi için "Önümüzdeki bayram bu rakamı yüzde 50 artış ile 3 bin liraya yükselteceğiz" ifadelerini kullandı.

Emekli bayram ikramiyesinin 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltilmesine ilişkin düzenleme, TBMM Başkanlığına sunulan 8. Yargı Paketinde yer aldı.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Ramazan Bayramı bu yıl 10 Nisan tarihi itibarıyla başlıyor. Bu kapsamda emekli bayram ikramiyelerin 1-9 Nisan tarihleri aralığında hesaplarına yatırılması bekleniyor.

