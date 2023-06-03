Çorum’un Uğurludağ ilçesi Kaledere yolunda H.İ.(50) idaresindeki 19 DH 362 plakalı otomobil ile H.Ö.(50)’nin kullandığı 14 BB 317 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazanın ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan G.Ö.(45), N.Ö.(42), D.A.(43) ve R.Y.(32), sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Uğurludağ Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralılardan R.Y. ve D.A., hastanede yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.