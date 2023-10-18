Tahmini Okuma Süresi: dakika

Eskice Köyü Muhtarı Ünal Bozok ile Elmalı Köyü Muhtarı Saffet Erdemli'nin İskilip Açık cezaevine nakledildikleri öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

AK Parti Çorum İl Başkanı Murat Günay’ı darp ettikleri iddiasıyla tutuklanan, aralarında köy muhtarlarının da bulunduğu 5 kişinin aldığı hapis cezasını Samsun Bölge İdare Mahkemesi onayladı.

29 Mart'ta meydana gelen olayda, iddiaya göre Eskice Köyü Muhtarı Ünal Bozok, Elmalı Köyü Muhtarı Saffet Erdemli, Ovakarapınar Köyü Muhtarı Zeki Oral ile esnaf Fatih Yılmaz ve İbrahim Hoşgör, Ramazan yardımı nedeniyle verilecek alışveriş kartları ile ilgili tartıştıkları AK Parti il Başkanı Murat Günay’ı sokak ortasında darp etmişlerdi.

Murat Günay’ın şikayeti üzerine gözaltına alınan 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken haklarında “yağmaya teşebbüs” suçundan dava açılmış Çorum 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Elmalı Köyü Muhtarı Saffet Erdemli ile Eskice Köyü Muhtarı Ünal Bozok'a iyi hal indiriminden 4 yıl 7 ay, eski Çorum Muhtarlar Federasyonu ve Çorum Merkez Köy Muhtarları Derneği Başkanı Zeki Oral, Fatih Yılmaz ve İbrahim Hoşgör'e ise 5 yıl 6 ay ceza verilmişti.