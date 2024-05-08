Çorum’da yedikleri mantardan zehirlenen 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Gülabibey Mahallesi’nde ikamet eden K.A.(28) marketten aldığı, Ulukavak Mahallesinde ikamet eden A.M.(24) ise doğadan topladığı mantarlardan yedikten bir süre sonra rahatsızlanarak 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istediler.

İhbar üzerine her iki adrese de sağlık ekipleri sevk edildi.

Bulantı ve kusma şikayeti bulunan 2 kişi sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındılar.

Editör: Haber Merkezi