Haydar Demir ve kardeşi Ahmet Demir, 3 gün arayla hayatını kaybetti. 2 kardeşin kısa süre içerisinde vefat etmesi, Küre Köyü’nde derin bir üzüntüye neden oldu.

Edinilen bilgiye göre; Küre Köyü sakinlerinden Haydar Demir (72), 17 Mart Cuma günü hayatını kaybetti. Kezban Demir’in eşi, 3 çocuk babası Haydar Demir, kalp ameliyatı olduktan sonra evinde hayata gözlerini yumdu. Haydar Demir’in cenazesi Küre Köyü’nde toprağa verildi.

Aradan 3 gün sonra ise Haydar Demir’in kardeşi Ahmet Demir (65), vefat etti. Zöhre Demir’in eşi, 4 çocuk babası Ahmet Demir’in cenazesi ise saat 10.00’da Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde düzenlenen törenin ardından Küre Köyü mezarlığında toprağa verildi.

ÇORUM HABER iki kardeşe de Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

