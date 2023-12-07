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Olay Üçtutlar Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Ahmet Çökek, 19 ACU 227 plakalı araç ile Binevler 8. Cadde üzerindeki ormanlık alana geldi.

Telefonla ailesini arayan Çökek, hayatına son vereceğini söyledikten sonra telefonu kapattı. Genç adamın yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ni bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelindiğinde Çökek'in araç içerisinde hayatına son verdiği belirlendi.

Ahmet Çökek'in cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.