Gelecek Parti'nin Çorum Belediye Başkan Adayı İsmail Barış Coşgunsu ile Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkan Adayı Hasan Levent Çöphüseyinoğlu, seçim çalışmaları sırasında Gülabibey Mahallesi Bağcılar bölgesinde karşılaştı. Adaylar, kucaklaşarak birbirine başarı diledi.

Gelecek Partililer seçim çalışmalarını Buharaevler bölgesinden sonra Osmancık Caddesi ve Bağcılar bölgesinde sürdürdü. İsmail Barış Coşgunsu, iftar sonrası Bağcılar’da esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. İsmail Barış Coşgunsu, esnaf ziyaretinde CHP’li aday Mimar Hasan Levent Çöphüseyinoğlu ile karşılaştı. Partililer ve adaylar birbirleriyle kucaklaşırken, her iki aday da birbirlerine başarı diledi.

Gelecek Partisi Belediye Başkan Adayı. Coşgunsu, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ve CHP Grup Başkan Vekili Tuncay Yılmaz ile de bir süre sohbet etti.

Daha sonra esnafı ziyaretine kaldığı yerden devam eden Coşkunsu, ziyaret sonunda yaptığı açıklamada; "Gecemizi gündüzümüze katarak değerli Çorum halkımızla buluşmayı sürdüreceğiz” dedi.

(Aliye ÖNCEL)

Editör: HABER MERKEZİ