Ahlatcı Çorum FK’nın da mücadele ettiği Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde 1 haftalık milli aranın ardından heyecan 31.hafta karşılaşmalarıyla devam edecek. Saat 16.00’da 2, 20.30’da da 2 olmak üzere bugün 4 maç oynanacak.

Saat 16.00’da başlayacak maçlarda, Çorum Şehir Stadı’nda Boluspor’la Bandırmaspor, Erzurum Kazım Karabekir Stadı’nda da Erzurumspor’la Manisa FK karşılaşacak.

Saat 20.30’da başlayacak maçlarda ise, Ankara Eryaman Stadı’nda Gençlerbirliği’nin konuğu Şanlıurfaspor olurken, Iğdır Şehir Stadı’nda da Alagöz Holding Iğdır FK ile Ümraniyespor kozlarını paylaşacak.

Ligde 29 Mart Cumartesi günü Yeni Malatyaspor ile Fatih Karagümrük, Keçiörengücü ile Amed Sportif Faaliyetler, Adanaspor’la İstanbulspor, Pendikspor’la Ahlatcı Çorum FK karşılaşırken, 31 Mart’ta Esenler Erokspor-Ankaragücü ve Kocaelispor-Sakaryaspor maçları oynanacak.