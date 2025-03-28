Çorum, büyük bir organizasyona daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. U20 Türkiye Güreş Şampiyonası 11-16 Nisan tarihlerinde Çorum’da düzenlenecek.

İLK OLARAK GREKOROMENCİLER MİNDERE ÇIKACAK

Türkiye Güreş Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, şampiyona çerçevesinde ilk olarak 11-13 Nisan tarihlerinde grekoromen stil müsabakaları yapılacak. Müsabakalar, Yeni Spor Salonu’nda, saat 10.00’da başlayacak. Şampiyonanın açılış töreni ise 12 Nisan’da, 16-.00-16.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

SERBEST STİL MÜSABAKALARI 13-15 NİSAN’DA

Grekoromen stil müsabakalarının son günü olan 13 Nisan’da aynı zamanda serbest stil müsabakaları başlayacak. Bu kategoride müsabakalar 15 Nisan’da tamamlanacak.

SON OLARAK KADINLAR SAHNE ALACAK

Şampiyonada son olarak kadın güreşçiler mindere çıkacak. Kadınlar müsabakaları 15 Nisan’da başlayacak olup, 2 gün sürecek. 16 Nisan’da, 16.00-18.00 saatleri arasında yapılacak kadınlar final müsabakalarıyla birlikte U20 Türkiye Güreş Şampiyonası sona erecek.