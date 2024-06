Çorum FK’nın da mücadele ettiği Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin Kulüpler Birliği başkanlığı görevine Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan seçildi.

1.Lig Kulüpler Birliği’nin toplantısı İstanbul’da yapıldı. Toplantıda, birliğin başkanlığına Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan seçilirken, Erzurumspor Başkanı Ahmet Dal ve Ümraniyespor Başkanı Ömür Aydın da başkan yardımcılığı görevlerine getirildi.

TFF 1. Lig Kulüpler Birliği Başkanlığı görevi için kulüp başkanlığına teşekkür eden Başkan Mevlüt Aktan, “TFF 1. Lig Kulüpleri Birliği bize çok önemli bir görev verdi. Ben ve yönetimdeki arkadaşlarım TFF 1. Lig kulüplerinin tüm sorunlarını yakından biliyoruz. Bu sorunların çözümü konusunda her türlü mücadeleyi vereceğiz. Amacımız TFF 1. Lig kulüplerimizin her an yanında olmak ve kulüplerimizin haklarını sonuna kadar savunmak” dedi.