8 takımın çift devreli lig statüsüne göre mücadele ettiği BELTAŞ 1.Amatör Küme’de 7.hafta heyecanı yaşanacak. Yarın saat 14.30’da oynanacak maçlarda Alaca İlçe Sahası’nda Alacagücü ile Gülabibeyspor, İskilip İlçe Sahası’nda İskilipgücü ile Alaca Belediyespor, Osmancık İlçe Sahası’nda ise Osmancıkgücü ile Ulukavakspor karşı karşıya gelecek.

LİDERİN MAÇI 12 MART’TA

7.hafta maçları öncesi lider durumda bulunan H.E.Kültürspor’un İskilipspor ile oynayacağı 7.hafta maçı ise iki takım temsilcilerinin talebi üzerine 12 Mart Çarşamba günü oynanacak.