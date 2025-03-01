9 takımın 3 devreli lig statüsüne göre mücadele ettiği U19 Bölgesel Gelişim Ligi 4.Grup’ta üçüncü devre heyecanı bugün başlıyor. İkinci devreyi 27 puanla ikinci sırada tamamlayan Ahlatcı Çorum FK, üçüncü devrenin ilk haftası olan 19.hafta maçında bugün Çorum’da Düzce Cam Düzcespor’u ağırlayacak. Devane Sahası’nda oynanacak olan bu karşılaşma saat 12.00’de başlarken, mücadeleyi Çorum bölgesi hakemlerinden Serhat Doğan yönetecek.

U16’LAR BOLU DEPLASMANINDA

5.Grup’ta mücadele eden Ahlatcı Çorum FK U16 takımı ise yarın (3 Mart Pazar) Bolu’da 15.hafta maçında Boluspor’un konuğu olacak. Karaçayır 1 No’lu Saha’da oynanacak bu karşılaşma saat 15.00’de başlayacak.