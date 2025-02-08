8 takımın çift devreli lig statüsüne göre mücadele ettiği BELTAŞ 1.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’nde 5.hafta maçları yarın (9 Şubat Pazar günü) oynanacak.

Saat 14.00’de başlayacak maçlarda Devane Sahası’nda H.E.Kültürspor ile Gülabibeyspor, İskilip Şehit Mikail Kaya Stadı’nda İskilipspor ile Alaca Belediyespor ve Osmancık İlçe Sahası’nda Osmancıkgücü ile Alacagücü takımları karşı karşıya gelecek. İskilip Şehit Mikail Kaya Stadı’nda saat 12.00’de başlayacak maçta ise İskilipgücü ile Ulukavakspor kozlarını paylaşacak.