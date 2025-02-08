Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5.Grup 19.hafta maçında Çorum temsilcisi Mimar Sinanspor yarın sahasında Kastamonu temsilcisi Taşköprüspor’u konuk edecek. İkinci yarıda çıktığı 3 karşılaşmadan 2 yenilgi, 1 beraberlik alan Çorum temsilcisi yarınki maçı kazanarak ikinci yarıdaki ilk 3 puanını almak istiyor. Onuncu sıradaki Mimar Sinanspor ile sekizinci sıradaki Taşköprüspor arasında Mimar Sinan Sahası’nda oynanacak olan karşılaşma saat 14.00’de başlayacak. Mücadeleyi Eskişehir bölgesi hakemlerinden Berkay Şenyel yönetecek. Şenyel’in yardımcılıklarını ise aynı bölgeden Hamza Şener ve Berkan Paşa yapacak.

Editör: RIFAT KARA