Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Gelişim Ligi’nde U14, U15 Ligi’nde 18.hafta, U16 Ligi’nde ise 12.hafta heyecanı yaşanacak. 5.Grup’ta mücadele eden Ahlatcı Çorum FK U14 ve U15 takımları yarın Ankara’da Keçiörengücü’nün konuğu olacak. Mamak Şehir Stadı’nda oynanacak günün ilk maçında saat 11.00’de U14’ler, saat 13.00’de ise U15’ler karşı karşıya gelecek. Çorum FK’nın U16’ları ise yarın Ankara’da Ankaragücü ile karşılaşacak. Tandoğan Tesisleri’nde oynanacak bu karşılaşma ise saat 12.00’de başlayacak.

U19’LARIN MAÇI ERTELENDİ

Ahlatcı Çorum FK U17 takımı rakibi Sincan Belediyespor’un ligden çekilmesi nedeni ile haftayı oynamadan 3-0 hükmen galip kapatırken, U19’ların ise bugün Çorum’da oynanması planlanan Aksarayspor maçı Aksaray temsilcisinin elverişsiz hava koşulları nedeni ile Çorum’a gelememesinden dolayı ileri bir tarihe ertelendi.