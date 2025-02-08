8 takımın çift devreli lig statüsüne göre mücadele ettiği U18 Futbol Ligi’nde ikinci yarı heyecanı bugün oynanacak 8.hafta maçları ile başlıyor.

İtfaiye Sahası’nda oynanacak maçlarda saat 12.00’de Hattuşaspor ile Gençlerbirliği, saat 14.00’de Buharaspor ile Sungurlu Belediyespor karşılaşırken, saat 14.00’de başlayacak günün diğer iki karşılaşmasında ise Mimar Sinan Sahası’nda Mimar Sinanspor ile H.E.Kültürspor, İskilip İlçe Sahası’nda İskilipspor ile Osmancıkgücü takımları kozlarını paylaşacak.