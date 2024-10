Fransa'da düzenlenen Gençler 3 Bant Bilardo Dünya Şampiyonası finalinde Güney Koreli rakibini yenerek 19 yaşında ismini Türk bilardo tarihine yazdıran Sakaryalı Seymen Özbaş, "Fransa'da, Türk bayrağımızı dalgalandırdığım için mutlu ve gururluyum. Sürekli çalışıp, idman yaparak buralara kadar geldim" dedi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde ikamet eden ve futbol oynarken 14 yaşında geçirdiği sakatlık sebebiyle sahalardan uzak kalan Seymen Özbaş, babasının ısrarı üzerine başladığı bilardoda Avrupa şampiyonluğunun ardından 19 yaşında en büyük hayalini gerçekleştirerek dünya şampiyonu oldu. Fransa'nın Blois kentinde düzenlenen ve 16 ülkeden katıldığı Gençler 3 Bant Bilardo Dünya Şampiyonası'nda rakiplerini geride bırakan ve finalde de Güney Koreli rakibi Yeongyun JO'yu 35-28'lik skorla mağlup eden Özbaş, ülkesine ve ailesine büyük bir gurur yaşattı. Antrenmanlarını babasının Akyazı ilçesinde işlettiği bilardo salonunda yapan Seymen Özbaş, 8 yaşındaki erkek kardeşi Eymen'i de kendisi gibi şampiyonluğa hazırlıyor. Aynı yıl içinde hem Avrupa hem de dünya şampiyonluğu elde eden ve toplam 7 Türkiye şampiyonluğu bulunan Özbaş, yaşadığı mutluluğu İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlattı.

Bilardoya başlama serüvenini anlatan Seymen Özbaş, "Bilardo serüvenim 9-10 yaşlarında babam vesilesiyle başladı ve babamdan öğrendim. Her şeyimi ona borçluyum diyebilirim. Boluspor'da oynuyordum. U14-U15'te 1-1.5 sene orada tesiste hayatım geçti. Diz kapağım kırıldıktan sonra tekrar bilardoya yöneldim. Futbol oynamadan önce de zaten bilardo oynadım. Sadece o zaman futbol daha profesyonel bir şekildeydi. Artık tamamen bilardo. Bilardo çok zor bir oyun. Sürekli devamlılık isteyen bir oyun, idmansız olmayan bir oyun. Psikolojimizin sürekli sağlam olması gerekiyor. Sürekli çalışıp, idman yapıp psikolojimi de sağlam tutarak buralara kadar geldiğimi düşünüyorum. Mutluluğumun tarifi yok. Avrupa ve ardından dünya şampiyonluğu, ikisinin aynı sene içerisinde üst üste olması çok güzel oldu. Çok mutluyum, kelimelerimin tarifi yok. Kazandığım zaferin ardından Dünya Şampiyonası'nda attığım sevinç çığlığımın duygularıma tercüman olduğunu düşünüyorum. Çok istemsiz oldu, bir an böyle üstümdeki bütün stres gitti diyebilirim" dedi.

Genç yaşında ismini Türk bilardo tarihine yazdıran ve final maçında yaşadıklarını aktaran Özbaş, "Finaller her zaman çok streslidir. Stres vardı ama ben oyuna çok girdim. 21-14 molaya önde girdim, maç zaten 35'te bitiyordu. O üstünlüğümü sürekli korudum. Tabii ki son 3-4 sayıda biraz daha fazla stres oldum. Ama orayı iyi yönetip, şampiyonluğu kazandım çok şükür. Fransa'da, Türk bayrağımızı dalgalandırdığım için ayrıca mutlu ve gururluyum. Bilardoda tek başına idman diye bir olay var. Sürekli tek başına idman yapmanız pozisyon çalışmanız gerekiyor. İnsanı sıkabilir ama ben gitmeden önce çok güzel bir şekilde idman yaptım, tek başıma pozisyon çalıştım. Çalışmalarımın karşılığını aldım. Dünya Şampiyonası'ndan önce aslında çok zorlu bir serüven vardı. Ondan önce bir Avrupa şampiyonluğu yaşadım. Daha öncesinde de 2 kere üst üste Türkiye şampiyonu oldum. Çok mutluyum ve bundan sonrası için daha da fazla çalışmaya devam. Semih Saygıner hemşehrim olduğu için ayrıca gurur duyuyorum. Can Çapak, Ömer Karakurt, Tayfun Taşdemir ve Berkay Karakurt bu büyük ustalarımı izleyerek büyüdüm. Bilardo Federasyonu Başkanımız Ersan Ercan'a bize verdiği desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kendisi gibi bilardoya ilgisi olan 8 yaşındaki Eymen'i de şampiyonluğa hazırlayan Seymen Özbaş, "Babamın beni yetiştirdiği gibi şimdi ben de 8 yaşındaki erkek kardeşim Eymen'i yetiştireceğim. O da inşallah benim gibi dünya şampiyonluğu yaşayacak diye umut ediyorum. İnşallah olacak" dedi.

Eymen Özbaş ise, "Ağabeyim, dünya şampiyonu oldu, ben de dünya şampiyonu olacağım ve bu kupaların hepsini alacağım. Ağabeyimin şampiyonluğuyla gurur duyuyorum" şeklinde konuştu.



Editör: İHA AJANS