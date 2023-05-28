Kulüp Başkanı Oğuzhan Yalçın, kulübün hisselerinin tamamını elinde bulunduran kaptan Murat Yıldırım’ın, iki sezondur 19 numaralı formayı başarıyla giydiğini belirtirken, kazanılan şampiyonluk sonrası bu formanın Murat Yıldırım’a özel olarak kalacağını söyledi.

Murat Yıldırım’ın futbolu bırakıp yönetim tarafına geçme durumunun olduğunu da belirten Başkan Oğuzhan Yalçın, “Bu konuyla ilgili karar kendisine ait. İster futbolcu olarak sahada yer almaya devam eder, ister yönetim tarafına geçer. Ama, her şeye rağmen lisansını çıkarttırılacak. 19 numaralı formayı da Murat’tan başka kimse giymeyecek. 19 numarayı emekliye ayırdık” şeklinde konuştu.