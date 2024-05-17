Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadeleyi başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 105. yıldönümü 19 Mayıs 2024 Pazar günü tüm yurtta olduğu gibi ilimizde coşkuyla kutlanacak.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında ilk olarak 19 Mayıs 2024 Pazar günü saat 10.00’da Atatürk Anıtı'nda çelenk sunma töreni gerçekleştirilecek. Törende çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okunurken şanlı bayrağımız göndere çekilecek.

Kutlamalar kapsamında Gençlik Şenliği ise saat 10.30'da Kadeş Barış Meydanı’nda başlayacak. Havanın yağışlı olması durumunda ise törenler Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın gençlerin ve vatandaşların bayramını kutlayacak. Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar’ın konuşması ile devam edecek programda öğrencilerin şiirleri, halkoyunları gösterileri, judo, tekvando, jimnastik ve güreş gösterileri, Belediye Bandosu konseri, hafta kapsamında yapılan spor müsabakalarında dereceye girenlerin ödüllerinin dağıtılması, Çorum Belediyesi Folklor ekibinin halkoyunları gösterisi gerçekleştirilecek. Ayrıca yarın saat 20.30’da Kadeş Barış Meydanı’nda Şiir ve Müzik Dinletisi etkinliği yapılacak.

Bayram kutlamaları kapsamında yarın (18 Mayıs 2024 Cumartesi günü) ise 10.00-18.00 saatleri arasında Millet Kütüphanesi önünde Resim Sergisi düzenlenecek. 20 -24 Mayıs 2024 tarihleri arasında ise Belediye Sanat Galerisi’nde saat 10.00’da Cumhuriyetin Kuruluşundan Günümüze Çorum’da Milli Bayramlar Fotoğraf Sergisi açılacak.

Editör: Haber Merkezi