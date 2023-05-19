19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında bugün ilk olarak saat 09.30'da Saat Kulesi'nden Atatürk Anıtı'na kadar Gençlik Yürüyüşü yapılacak. Daha sonra ise saat 10.00'da Atatürk Anıtı'nda çelenk sunma töreni gerçekleştirilecek. Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunulurken, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okunurken şanlı bayrağımız göndere çekilecek.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Gençlik Şenliği ise saat 10.30'da Atatürk Spor Salonu'nda başlayacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın salondaki gençleri ve vatandaşların bayramını kutlayacak.

Cemil Çağlar’ın konuşması ile devam edecek programda öğrencilerin şiirleri, halkoyunları gösterileri, judo, tekvando, jimnastik gösterileri, hafta kapsamında yapılan spor müsabakalarında dereceye girenlerin ödüllerinin dağıtılması, Beediye Bandosu konseri, halkoyunları gösterisi ve müzik dinletisi gerçekleştirilecek.

Bayram kutlamalarında aynı akşam saat 20.10’da Atatürk Anıtı’ndan Saat Kulesi’ne, oradan ise Kadeş Barış Meydanı’na kadar fener alayı düzenlenecek. Çorum Belediyesi de bayram kapsamında ses getirecek bir konseri gençlerle buluşturacak. “Samsak Döveci” türküsü dillere pelesenk olan genç sanatçı Elif Buse Doğan saat 20.30’da Kadeş Barış Meydanı’nda Çorumlularla buluşarak bayram coşkusuna ortak olacak.