19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında açılış konuşmasını yapan İl Müdürü Demirkıran, tarihimizde kazanılan zaferlerin temelinde vatan sevgisi, milli birlik ve beraberlik, manevi değerler ile özgürlük aşkının yattığını hatırlattı.

Atatürk tarafından Türk milletine hediye edilen dünyadaki ilk gençlik bayramının 106’ncı yılında katılımcıları selamlayarak konuşmasına başlayan İl Müdürü Mustafa Demirkıran; “19 Mayıs, 106 yıl önce sıkıntılara rağmen bağımsızlığından asla vazgeçmeyen, azimle direnen milletin bir ordu haline gelerek başlattığı Kurtuluş Savaşı’nın ilk adımıdır. Türk Milleti’nin bağımsızlık umutlarının inanca dönüştüğü, kurtuluş ateşinin yakıldığı ve aydınlık bir geleceğe olan inancın başladığı günün adıdır 19 Mayıs.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışıyla birlikte aziz milletimizin umutları canlanmış ve bağımsızlık ateşi alevlenerek İstiklal Mücadelesi dalga dalga Anadolu'nun tümüne yayılmış; bu sayede, vatanın kurtarılması için kararlı bir mücadele başlatılmıştır.

Tarihimiz zaferlerle doludur bu zaferlerin temelinde vatan sevgisi, milli birlik ve beraberlik, manevi değerlerimiz ve özgürlük aşkı yatmaktadır. Atatürk, büyük askeri dehası ve ileri görüşlü siyasi liderliğiyle bu mücadeleyi başarıya ulaştırmış, ardından güçlü bir Cumhuriyet inşa ederek Türk milletinin kaderini değiştirmiştir. Onun önderliğinde kazanılan bağımsızlık, bugün bizlere emanet edilen en değerli mirastır” dedi.

19 Mayıs’ın ülkenin geleceği olan gençlerle bütünleşip geleceğe daha da umutla bakmalarını sağladığını, Gazi Atatürk’ün gençliği her zaman ülkenin geleceği olarak görerek büyük bir güven beslediğini, bu nedenle de 19 Mayıs'ı gençlere emanet ederek onlardan bu mirası korumalarını istediğini de dile getiren Demirkıran sözlerini şöyle sürdürdü: “Sevgili gençler, tarihimizin önemli dönüm noktalarından biri olan 19 Mayıs’ın bayram olarak kutlanması, bu günün Cumhuriyetimizin gençlerine ve spora adanan bir bayram olarak armağan edilmesi gençlere verilen değeri ve duyulan güvenin göstergesidir. Gençlerimizden beklentimiz, tarihten aldığınız derslerle milli ve manevi değerlerimize her daim sahip çıkmanızdır. Ulu Önder Atatürk'ün gösterdiği hedefler doğrultusunda ilerleyerek, bilimde, sanatta, sporda ve teknolojide başarılı bireyler olmanızdır. Ülkemizi geleceğe taşırken milli değerlerimize ve bağımsızlık ruhuna sıkı sıkıya bağlı kalmanızdır. Güçlü bir Türkiye için milletine sevdalı, hür düşünebilen, milli ve manevi değerlerine bağlı, Cumhuriyet ve demokrasiyi benimsemiş, donanımlı, sağlıklı, ahlaklı, kendine güvenen, münevver, Müslüman yüce Türk milletini ulusal ve uluslararası alanda en iyi şekilde temsil edecek bireyler olarak kendinizi yetiştirmenizdir.

Sevgili Gençler, biliyoruz ki sizler, milletimizin geleceği, yarınlarımızın teminatısınız. Türkiye Cumhuriyeti sizlere emanettir. Bu emaneti yaşatmak sonsuza kadar korumak, en başta gelen vazifenizdir. Bu konuda sizlere güveniyor ve yarınlara umutla bakıyoruz. “Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır” sözünü rehber edinerek kendinizi iyi yetiştirip, ilerde şahsınıza verilecek olan görevi en iyi şekilde yapacağınızdan asla şüphemiz yoktur. Daha çok çalışıp ileride sizlere verilecek görevleri en iyi şekilde yerine getirmelisiniz. Yarınların sorumluluğunu üstlenebilecek, nitelikli, bilgili insanlar olarak yetişmeniz için bizler elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz.

Üstadın dediği gibi “Sahipsiz vatanın batması haktır. Sen bu vatana sahip çıkarsan bu vatan batmayacaktır” sözünün gereği olarak her zaman çalışkan ve uyanık olacaksınız. Gençlerimizin azimle ve kararlılıkla çalışarak Türkiye'yi daha parlak yarınlara taşıyacağına yürekten inanıyoruz. Bu özel günde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bağımsızlık mücadelesinin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyor; bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum”

