Çorum’un tanınmış simalarından Avukat Muharrem Özer’in kızı Hande Özer, aile arasında yapılan bir törenle Volkan Kılıç ile nişanlandı.

Genç çiftin nişan yüzüklerini, Özer Ailesi’nin yakın dostu, CHP eski il başkanlarından Osman Samsunlu taktı.

Hande Özer, Arçelik Genel Müdürlüğü Müşteri Hizmetleri Direktörlüğü’nde çalışıyor. Volkan Kılıç ise Yüksek Polimer Mühendisi.

ÇORUM HABER, Yeter-Muharrem Özer ve Hülya-Hayati Kılıç çiftlerini kutlar, Hande ile Volkan’a nikâhla sonuçlanacak birlikteliklerinde mutluluklar diler.