Çorum Belediyesi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri vatandaşların sağlıklı beslenmelerine katkı sağlamak için denetimlerini sürdürüyor. Bu çerçevede, semt pazarında denetim yapıldı. Denetim de ekipler tarafından hijyen kurallarına uyumu ve genel gıda güvenliği standartları kontrol edildi. Yapılan pazar denetimine, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan ile İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı İsmail Çitil de katıldı.

Başkan Yardımcısı Turhan Candan, "Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimi bizim önceliğimiz. Bu tür ortak denetimlerle hem esnafımızı bilinçlendiriyor hem de toplum sağlığını koruyoruz. Denetimlerimiz artarak devam edecek" dedi.

Editör: İHA AJANS