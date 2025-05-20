İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş, tüm Çorum halkını ve kültür meraklılarını etkinliklere katılmaya davet etti.

Bektaş, 18 Mayıs Müzeler Günü açılış etkinliğinin bugün saat 14.00’de yapılacağını duyurdu. Buna göre Çorum Müzesi Konferans Salonu’nda İstiklal Marşı, saygı duruşu ve açılış konuşmalarıyla başlayacak programda Arkeolog Semih Topçuoğlu “Eski Eser Kaçakçılığı” konulu konferans verecek. Hitit Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Kudret Sezgin’in “Epigrafik ve Arkeolojik Verilerde Çorum İlinin Antik Dönem Tarımsal Üretimi” başlıklı sunumu ile devam edecek program kapsamında saat 15.00’de ise Çorum Müzesi Arkeoloji Teşhir Salonu'nda “Bir Ülkenin Mirası-Eve Dönüş” adlı serginin açılışı gerçekleştirilecek.

Etkinlikler kapsamında 21-23 Mayıs 2025 tarihleri arasında “Eski Eser Kaçakçılığı Farkındalık Eğitimi ve Yurtdışından Ülkemize İadesi Sağlanan Eserlerimiz” konulu eğitimler yapılacak. 21 Mayıs 2025 Çarşamba günü Mecitözü’nde lise öğrencilerine yönelik eğitimleri Arkeolog ve Müze Müdür Yardımcısı Vekili Burcu Çorapçı ile Arkeolog İlknur Anlaş verecek. 22 Mayıs 2025 Perşembe günü Arkeolog Özge Eren Topçuoğlu, Çorum Özel İdare Sosyal Bilimler Lisesi'nde; 23 Mayıs 2025 Cuma günü ise Arkeolog Firdevs Yıldırım, Çorum Güzel Sanatlar Lisesi'nde öğrencilerle buluşacak. Ayrıca 23 Mayıs 2025 Cuma günü saat 15.00’de Çorum Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri için Çorum Müzesi Eğitim Atölyesi'nde Hitit Çivi Yazısı ve Kil Tablet Çalışması gerçekleşecek.

Müzeler Günü kapsamında 24 Mayıs 2025 Cumartesi günü saat 15.00’de Çorum Müzesi’nde gitar etkinliği yapılacak. Gitar Sanatçısı Osman Ünsal Taşçı ve Osman Ünsal Taşçı Gitar Akademisi öğrencilerinin koro ve solo performanslarının yanı sıra Gitar Sanatçıları Barış Hardal ve Hasan Akay da dinletide yer alacak.

Editör: Haber Merkezi