Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Salonu’nda düzenlenen etkinliğe Çorum Valisi Ali Çalgan, Anayasa Mahkemesi Başkanvekili hemşehrimiz Hasan Tahsin Gökcan, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanvekili ve Anayasa Mahkemesi Üyesi hemşehrimiz Kenan Yaşar, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan, Eczacı Odası Yönetim Kurulu üyeleri ve oda üyeleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda açılış konuşmasını Oda Başkanı Afacan yaptı. Meslek hayatları boyunca karşılaşabilecekleri hukuki sorumluluklar, hakları ve yükümlülükleri üzerine farkındalık oluşturmak amacıyla düzenledikleri panelin katılımcılarını selamlayan Afacan, “Yargı dünyasının en üst düzey temsilcileri ile alanında uzman eczacı avukatlarımızın yer aldığı kıymetli konuşmacılarımız bizlerle olacaktır. Eczacılarımızın mesleki uygulamalarda karşılaştığı hukuki sorunlar, tababet hayatında doğabilecek sorumluluklar ve hukuk önünde sahip olduğu haklar; bilimsel, güncel ve uygulanabilir yönleriyle ele alınacaktır” dedi.



Hukukçu Eczacılar Derneği (HED) Başkanı Rezzan Günday’ın konuşması ile devam eden panelin ilk oturumunda AYM Başkanvekili Hasan Tahsin Gökcan “Eczacılıkta Malpraktis Nedeniyle Sorumluluk”, AYM Üyesi Kenan Yaşar ise “Anayasal Açıdan Sağlık Hakkı ve Eczacılık Mesleği” konularında sunum yaptı.

Eczacı Mustafa Sak’ın moderatörlüğündeki ikinci oturumda ise HED Başkanı Günday “İş Hukuk Bakımından Eczacının Sorumlulukları” Av. Eczacı İbrahim Ankara, “Eczanede Kişisel Veri Yönetim Sürece”, Av. Eczacı Emin Demirtaş ise “Eczane İşletmeciliğinde Hak ve Sorumluluklarımız” konusunda sunum yaptı.

Vali Çalgan programda eczacılara seslenerek yaptığı konuşmada, “Sorumluluklarınızın ve haklarınızın neler olduğunu bilerek mesleğinizi icra etmeniz, hem sizler hem de vatandaşlarımız açısından oldukça değerlidir” dedi.

Vali Ali Çalgan ayrıca bu düzeyde bir etkinliğin Çorum’da düzenleniyor olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek zirvenin hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Program Çorum Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan’ın kapanış konuşması ve plaket takdimi ile son buldu.