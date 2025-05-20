İnşaatı tamamlanan Çorum Belediyesi 100. Yıl Millet Parkı'nın açılış töreni yoğun katılımla gerçekleştirildi. Her yaş grubuna hitap eden alanların yer aldığı millet bahçesinde özellikle çocuklar için oluşturulan bisiklet parkuru, kaykay pisti, basketbol sahası ve çeşitli oyun alanları büyük ilgi gördü. Açılışa özel olarak düzenlenen etkinlikte palyaçolar, çocuklara eğlenceli anlar yaşattı. Açılışa katılan aileler çocuklarıyla birlikte vakit geçirirken, parkta oluşturulan sosyal alanlar büyük ilgi gördü.

“BU GÜZEL PARKIMIZIN TÜM

VATANDAŞLARIMIZA HAYIRLI

OLMASINI DİLİYORUM”

Açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, parkın özellikle gençler ve çocuklar için önemli bir sosyal yaşam alanı olacağını vurgulayarak, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Parktaki eksikliklerin kısa sürede tamamlanacağını ifade eden Aşgın, “Burada birbirinden güzel ve farklı alanların büyük bir kısmı tamamlandı. Şu an içinde bulunduğumuz alan, iki adet tenis kortunu barındırıyor. Hemen yan tarafımızda ise, yıllardır çocuklarımızın hayalini kurduğu kaykay pisti yer alıyor. Arka kısımda bisiklet parkuru bulunuyor ve bunların yanı sıra daha birçok alanla burası, sporla dolu dolu yaşayan bir park haline geliyor. Parkın arka bölümünde kapalı bir alanımız daha var. Burası da yakın zamanda kitap kafe tarzında bir mekân olarak hizmet verecek. Biz tüm çalışmalarımızı, başta çocuklarımız olmak üzere hemşehrilerimizin yüzlerinde bir tebessüm oluşturabilmek amacıyla yürütüyoruz. Şimdiden bu güzel parkımızın tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum. Firmadan kaynaklı bazı küçük eksikliklerimiz var, ancak bunları da en kısa sürede tamamlayacağız. Şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

Editör: Haber Merkezi