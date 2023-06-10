Çorum merkez, merkeze bağlı köyler ile Dodurga, Uğurludağ, Ortaköy ve İskilip ilçelerinde doğadan topladıkları mantardan yedikten sonra rahatsızlanan Burcu K.(23), Ayşe Y.(63), Seda F.(21), Muhsin T.(50), Garip K.(52), Harun K.(42), Kemal K.(26), Jale C.(71), İsmet T.(18), Huri C.(73), Hamit Ç.(38), Polat D.(5), Yaser C.(78), Bayram A.(57), Cemile Ç.(11), Mehmet Ç.(45), Haydar Ö.(75), Sultan Ö.(72) ve Elif G.(73), bulantı ve kusma şikayetleri ile hastaneye başvurdu.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde zehirlenme şüphesi ile tedavi altına alınanlardan durumu ağır olan Garip K.’nın tedavisinin yoğun bakımda devam ettiği öğrenildi.