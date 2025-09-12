Olay, Hassas Mahallesi 6670 Sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ömer Can T. (18), komşusu Kuddusi A.’yı (26) evine gelirken tabancayla ateş açarak vurdu. Ardından elindeki tabancayla evine gelen Ömer Can T. burada da annesi Medine T. (42) ve kardeşi U.T.’yi (10) ateş ederek yaraladı. Ardından tabancayı kafasına dayayan Ömer Can T. kendini vurarak intihar girişiminde bulundu. 4 kişinin yaralandığı olayda silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Muhabir: İHA AJANS