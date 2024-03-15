Alınan bilgiye göre Simge Ablak, Kale Mahallesi Eti Caddesi üzerindeki ikametinde aniden rahatsızlandı.

Kızlarının fenalaştığını gören aile 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine belirtilen adrese sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan genç kız, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Ablak’ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Editör: HABER MERKEZİ