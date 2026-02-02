S.S. 982 Sayılı Çorum Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi’nde (Karadenizbirlik) 16 yıl boyunca görev yapan Bülent İnce, Merzifon Karadenizbirlik Müdürlüğü görevine atanmasının ardından Çorum’a veda etti.

Görev süresinin sona ermesi dolayısıyla kooperatifte düzenlenen buluşmada Bülent İnce; üreticiler, yönetim kurulu üyeleri, birlik temsilcileri ve çalışma arkadaşlarıyla bir araya geldi. Son gününde kendisini yalnız bırakmayan üreticilerle tek tek vedalaşan İnce, gösterilen ilgi ve destekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Açıklamasında, yıllar boyunca kooperatifçilik anlayışı çerçevesinde üreticiyle omuz omuza çalışmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu belirten İnce, birlikte görev yaptığı tüm paydaşlara teşekkür etti.

Veda sırasında duygusal anlar yaşanırken, üreticiler ve mesai arkadaşları da İnce’ye Çorum Kooperatifi’ne sunduğu emek ve katkılar dolayısıyla teşekkür etti.

Karadenizbirlik Çorum Kooperatifi’nde, Bülent İnce’nin görev süresi boyunca çalışmaların üretici odaklı bir anlayışla yürütüldüğü vurgulandı.

Muhabir: Haber Merkezi