İŞKUR Çorum İl Müdürlüğü ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğinde hayata geçirilecek İşgücü Uyum Programı kapsamında 58 kişi yaklaşık 9,5 ay süreyle istihdam edilecek. Başvurular 6 Şubat’a kadar yapılabilecek.

Program kapsamında katılımcılar, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesindeki kurum ve alanlarda temizlik, bakım ve onarım işlerinde görev alacak. Yaklaşık 9,5 ay sürecek program, 16 Şubat Pazartesi günü başlayacak ve 27 Kasım Cuma günü sona erecek.

Başvurular 2 – 6 Şubat tarihleri arasında alınacak. Programa katılacak kişiler, geçerli başvurular arasından ikamet durumlarına göre noter huzurunda yapılacak kura çekilişi ile belirlenecek. Kura çekimi 10 Şubat Salı günü saat 09.30’da İŞKUR Çorum İl Müdürlüğü’nde gerçekleştirilecek.

Programın ilk dört haftasında (16 Şubat – 15 Mart) haftada 5 gün, sonraki haftalarda ise haftada en fazla 3 gün çalışma yapılacak. Çalışma günleri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından belirlenecek. Katılımcılara, İŞKUR tarafından çalıştıkları her gün için 1.375 TL cep harçlığı ödenecek. Ayrıca katılımcıların iş kazası, meslek hastalığı ve genel sağlık sigortası primleri yine İŞKUR tarafından karşılanacak.

Programa başvurmak isteyen ve şartları taşıyan vatandaşlar, 6 Şubat Cuma günü saat 23.59’a kadar ALO 170, İŞKUR Mobil Uygulaması veya www.iskur.gov.tr adresinden e-şube üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek. Başvuru sırasında sorun yaşayanlar, mesai saatleri içinde İŞKUR İl Müdürlüğü personelinden destek alabilecek.

İşgücü Uyum Programları kapsamında bir katılımcı en fazla 140 fiili gün programdan yararlanabilecek. Şartları taşımadığı sonradan tespit edilen kişilerin programla ilişiği kesilecek.

İLÇELERE GÖRE KONTENJAN DAĞILIMI

Çorum Merkez: 18, Alaca: 6, Bayat: 2, Boğazkale: 6, Dodurga: 2, İskilip: 4, Kargı: 2, Laçin: 2, Mecitözü: 2, Oğuzlar: 2, Ortaköy: 2, Osmancık: 4, Sungurlu: 4,Uğurludağ: 2.

Muhabir: Haber Merkezi