Çorum’un tanınmış avukatlarından, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) eski il başkanlarından Faruk Özkader evlendi. Faruk Özkader, ikinci kez nikâh masasına oturarak evlilik heyecanı yaşadı.

Gerçekleştirilen düğün töreninde Faruk Özkader’in nikâh şahitliğini AK Parti Çorum eski Milletvekili eski Büyükelçi Dr. Cahit Bağcı yaptı.

Yoğun katılımın olduğu düğünde davetliler, Özkader çiftine ömür boyu mutluluk temennisinde bulundu.

Av. Faruk Özkader’in evliliği gündem olurken gelinin kimliğiyle ilgili kamuoyuna herhangi bir bilginin yansımaması dikkatlerden kaçmadı.

Muhabir: Haber Merkezi