Tahmini Okuma Süresi: dakika

Edinilen bilgilere göre olay, Gülabibey Mahallesi Karafakioğlu 4. Sokak’ta meydana geldi. Bedensel engeli bulunan 16 yaşındaki A.D.’ı yatağında hareketsiz bulan ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemede A.D.’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Gencin cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası savcılık talimatıyla otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.