Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Enerji Dostu Mavi Yeşil Okul” sürecinde belge almaya hak kazanan 16 okul için İl Millî Eğitim Müdürlüğü’nde etiket takdim töreni düzenlendi.

Millî Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ve Müdür Yardımcısı Fatih Tophan’ın katılımıyla yapılan törende enerji verimliliği, sürdürülebilir yaşam bilinci ve kaynakların etkili kullanımına yönelik çalışmalar yürüten okul yöneticilerine etiketleri takdim edildi.

Bu kapsamda Nisan ayında başlayan program kapsamında yapılan değerlendirmede ilimizden toplam 16 okulun “Enerji Dostu Mavi Yeşil Okul Etiketi” almaya hak kazandığı belirtildi

Enerji tasarrufu ve sürdürülebilir çevre bilincinin eğitim kurumlarında yaygınlaştırılmasının önemine dikkat çeken Milli Eğitim Müdürü Çağlar, belge almaya hak kazanan okul yöneticilerini tebrik ederek sürece katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür etti.

