15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programları kapsamında Vali Ali Çalgan ve beraberindeki protokol üyeleri 15 Temmuz şehitlerinin kabirleri ile şehit ve gazi ailelerini ziyaret ederek, o karanlık gecenin kahramanlarını unutmadıklarını gösterdi.

Vali Ali Çalgan ve beraberindeki protokol üyeleri, ilk olarak 15 Temmuz Demokrasi Şehidi Ali Karslı’nın Hıdırlık Mezarlığı’ndaki kabrini ziyaret ederek dua etti. Ardından, şehitler Ali Karslı ve Ümit Çoban'ın ailelerine evlerinde taziye ve vefa ziyaretinde bulunuldu.

Ziyaretlerde konuşan Vali Ali Çalgan, “15 Temmuz’da milletimizin yazdığı destanı, o destanı kanlarıyla mühürleyen şehitlerimizi unutmadık, unutturmayacağız” dedi.

Heyet daha sonra, 15 Temmuz Demokrasi gazilerinden Mustafa Türkyılmaz ve Ömer Faruk Kapaklı'yı evlerinde ziyaret etti. Gazilere ve ailelerine sağlıklı ve huzurlu bir ömür temennisinde bulunan Vali Çalgan, 15 Temmuz ruhuna dikkat çekti.

Vali Ali Çalgan, "15 Temmuz gecesi, milletimizin vicdanı sokaklara taşmış, iradesi tanklara set olmuştur. Demokrasiye yönelen namlulara karşı gövdesini siper eden kahramanlarımız, milletimizin onur nişanesidir” ifadelerini kullandı.

Bu anlamlı ziyaretlerde, 15 Temmuz şehitlerimiz ve vatan için canlarını feda eden tüm şehitlerimiz rahmet, minnet ve dualarla anıldı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da hem kabir ziyareti hem de şehit ailelerine yapılan ziyaretleri paylaşarak; “Mevla, tüm şehitlerimizden, gazilerimizden ve onların bize emaneti olan ailelerinden razı olsun. Milletin yazdığı kahramanlık destanının 9. yılında şehitlerimizin değerli ailelerini ziyaret ettik. Rabb'im, o günleri bir daha yaşatmasın; kahraman şehit ve gazilerimizden razı olsun” görüşüne yer verdi.

Muhabir: Haber Merkezi