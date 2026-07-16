Çorum'da tarihi Kent Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, Gazi Caddesi'nden Kadeş Barış Meydanı'na yürüdü.

Burada düzenlenen programda Kur'an okunduktan sonra Çorum Müftüsü Şahin Yıldırım tarafından şehitlerin ruhu için dua edildi.

Vali Ali Çalgan, törende yaptığı konuşmada, Türk demokrasi tarihinin en büyük sivil direnişlerinden birinin 15 Temmuz 2016'da yaşandığını söyledi.

Milletin göğsünü siper ederek, tarihin en sinsi ihanet girişimlerinden birini eşsiz bir demokrasi ve bağımsızlık zaferine dönüştürdüğünü belirten Çalgan, "15 Temmuz gecesi yaşananlar, alelade bir askeri kalkışma değil, milletimizin bağımsızlığına ve devletimizin bekasına yönelik bir işgal teşebbüsüydü. Ancak hesap edemedikleri bir gerçek vardı, Türk milletinin istiklal aşkı. O gece, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara çıkan vatandaşlarımız, milli iradeye yönelen bu ihaneti bertaraf etti." diye konuştu.

AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar ve MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak da konuşmalarında, 15 Temmuz darbe girişimi gibi bir olayın tekrar yaşanmaması temennisinde bulundu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen Sancak Koşusu'nu tamamlayan sporcuların sancağı Vali Ali Çalgan'a teslim etmesinin ardından 15 Temmuz konulu resim, şiir, kompozisyon ve spor yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Kahramanlık temalı halkoyunları, bando ve mehter gösterisiyle devam eden etkinlikte müzisyen Osman Öztunç sahne aldı.

Törene Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Kubilay Ayvaz da katıldı.