Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlediği 15 Temmuz Şehitler Koşusu dün Çorum'da da yapıldı. Fuar Alanı Koşu Pisti'nde gerçekleşen yarışlara 31 kadın, 31 erkek olmak üzere toplam 62 sporcu katılım sağladı. Spor Uzman Aytaç Taşaner gözetiminde gerçekleşen yarışlar minikler, küçükler, yıldızlar, gençler, büyükler ve veteranlar (kadın-erkek) olmak üzere 6 kategoride yapıldı.

AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı ve

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar'ın da takip ettiği yarışlar sonunda kategorilerinde dereceye giren sporcular şu şekilde oluştu;

Minik kızlar (400 metre): 1.Zehra Şengül, 2.Hira Varol, 3.Azra Öz.

Minik erkekler (400 metre): 1.Burak Aktaş, 2.Rüzgar Arih Bahçacı, 3.Miraç Demiral, 4.Abdullah Yiğit Topçu.

Küçük kızlar (600 metre): 1.Eylül Kazancı, 2.Cemre Nur Demirel, 3.Asya İpek, 4.Melisa Eker.

Küçük erkekler (600 metre): 1.Emir Efe Yanar, 2.Hıdır İbiş, 3.Can Gürel, 4. Çınar Kurt.

Yıldız kızlar: (800 metre): 1.Yaren Tivriz, 2.İklima Su Bayaner, 3.Büşra Cıbır, 4.Belinay Tüysüz.

Yıldız erkekler (800 metre): 1.Mert Ali Erdal, 2.Poyraz Yetgin, 3.Nedim Talha Cüce, 4.Eray Topçu.

Genç kızlar (1500 metre): 1.Şevval Demir Ezen, 2.Melike Güder, 3.Yaren Köymen.

Genç erkekler (1500 metre): 1.Aykut Köstek, 2.Mustafa Güler, 3.Emirhan Deniz, 4.Ömer Akın Fındık.

Büyük kadınlar (2000 metre): 1.Özkem Aköz, 2.Damla Bahçacı.

Büyük erkekler (2000 metre): 1.M.Enes Kaya.

Veteran kadınlar (2000 metre): 1.Hatice Öztürk, 2.Zahide Beyazatlı.

Veteran erkekler (2000 metre): 1.Abdullah Yılmaz, 2.Aytaç Taşaner.

Yarışlar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.



Editör: RIFAT KARA