Alınan bilgiye göre yetiştirme yurdundan kaçan 14 yaşındaki N.K., anahtarı üzerinde unutulan A.G. (77)' ye ait 19 AC 487 plakalı otomobil Gülabibey Mahallesi Millet 1. Sokak'tan çaldı.

Sehir merkezinde çalıntı araçla ilerleyen N.K., Çöplü Mahallesi Cami Kebir 3. Sokak'ta başka bir araca çarparak kaza yaptı.

Kazanın ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekiplerce yapılan incelemede otomobilin çalıntı olduğu belirlendi.

Hırsızlık olayına karıştığı belirlenen N.K., gözaltına alınırken, aracının çalındığını polisten öğrenen A.D., olay yerine gelerek otomobilini teslim aldı.