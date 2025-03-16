Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2025 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Muay Thai İl Birinciliği Atatürk Spor Salonu’nda yapıldı. Minikler, küçükler, yıldızlar, alt gençler ve üst gençler olmak üzere 5 kategoride düzenlenen il birinciliği müsabakalarına toplam 131 sporcu katılım sağladı.

Minik erkekler kategorisinde dereceye giren sporcular ve okulları şu şekilde oluştu;

30 kilo: 1.Muhammed El Mustafa (Dumlupınar İlkokulu), 2.Çağatay Göktürk Demir (Bahçelievler İlkokulu), 3.Yiğit Öncül (Denizhan İlkokulu) ve Mustafa Asaf Oruçoğlu (Bahçelievler İlkokulu).

36 kilo: 1.Ayaz Efe Çakal (Yahya Kemal Beyatlı), 2.Raşit Eymen Gül (Atatürk İlkokulu).

42 kilo: 1.Umut Poyraz Demirci (Yunus Emre İlkokulu).

48 kilo: 1.Mete Mutlu (Bahçelievler İlkokulu).

60 kilo: 1.Lütfi Emir Yağlı (Albayrak İlkokulu).

Minik kızlar kategorisinde dereceye giren sporcular ve okulları şu şekilde oluştu;

30 kilo: 1.Masal Mavi Çakal (Yahya Kemal Beyatlı).

36 kilo: Ada Ergül ( İsmail Kakaç İlkokulu).

Küçük erkeklerde dereceye giren sporcular ve okulları;

30 kilo: 1.Muharrem Atmaca (Mustafa Kemal Ortaokulu).

33 kilo: 1.Yusuf Ertürk (Dr.Sadık Ahmet Ortaokulu).

39 kilo: 1.Oğuzhan Köksal (Hacı Bektaş Veli Ortaokulu).

42 kilo: 1.Yusuf Eray Bayrak (Sakarya Ortaokulu), 2.Selim Akkuş (Ahmet Tevfik İleri).

45 kilo: 1.Berat Musa Köylü (Dr.Sadık Ahmet).

51 kilo: 1.Sıraç Gazel Sertoğ (Yavruturna), 2.Furkan Efe Küçükkahveci (Ahmet Tevfik İleri).

Küçük kızlarda sıkletlerinde dereceye giren sporcular ve okulları şu şekilde;

30 kilo: 1.Fatma Beren Kılıç (Ahmet Tevfik İleri), 2.Ecemsu Ahirzaman (Ahmet Tevfik İleri).

33 kilo: 1.Rüya Oruçoğlu (Salim Akaydın), 2.Beren Yazıcı (Ahmet Tevfik İleri).

36 kilo: 1.Damla Güleç (Dr.Sadık Ahmet).

45 kilo: 1.Belinay Öztoprak (Yunus Emre), 2.Elanur Altan (Yavruturna).

54 kilo: 1.Beril Önal (Ahmet Tevfik İleri), 2.Mira Özbilginli (Ahmet Tevfik İleri).

+54 kilo: 1.Zümra Aydın (Ahmet Tevfik İleri), 2.Ekin Ayvaz (Ahmet Tevfik İleri), 3.Elif Dilvin Şengül (Ahmet Tevfik İleri).

Yıldız erkekler kategorisinde dereceye giren sporcular:

33 kilo: 1.Ahmet Kerim Kurak (23 Nisan).

36 kilo: 1.Taha Musab Okay (Sakarya), 2.Hasan Altay Çakal (Dr.Sadık Ahmet).

39 kilo: 1.Murat Can Çalışkan (Mehmet Akif Ersoy), 2.Salih El Mustafa (Mehmet Akif Ersoy).

42 kilo: 1.Gökdeniz Atak (Yunus Emre), 2.Ahmet El Hassan (Denizhan), 3.M.Eymen Yağlı (Dr.Sadık Ahmet).

45 kilo: 1.M.Abdullatef Shafa (Kerebi Hamdi İmam Hatip), 2.Şükrü Eymen Elmas (Hayrettin Karaman AİHL).

48 kilo: 1.Kayra Aykaç (Ahmet Tevfik İleri), 2.Kerem Alp Yücel (Ahmet Tevfik İleri).

51 kilo: 1.Ömer Faruk Taşlıtepe (Mustafa Kemal), 2.Arifcan Oruçoğlu (Bahçelievler).

54 kilo: 1.Ahmet Cengiz Öcalan (Sakarya).

57 kilo: 1.M.Emin Öztemiz (Ahmet Tevfik İleri).

60 kilo: 1.İslam Efe Gül (Sakarya), 2.Y.Ömer Bayrak (Sakarya).

63.5kilo: 1. Ömer Efe Ünverdi (Denizhan), 2.Fersal Khalid Abdulazzez (İnkilap).

67 kilo: 1.Yiğit Yılmaz (Cumhuriyet).

+67 kilo: 1.Hayrettin Kıvrak (Mehmet Akif Ersoy), 2.Ruhi Ömer Gündoğdu (Sakarya).

Yıldız kızlar kategorisinde sıkletlerinde dereceye giren sporcular ve okulları şu şekilde;

39 kilo: 1.Ecrin Nazlı Çağlar (Ahmet Tevfik İleri), 2.Zeynep Açık (İmam Hatip).

45 kilo: 1.Elifsu İlhan (Mimar Sinan).

51 kilo: 1.Ceylin Hayal Eker (Ahmet Tevfik İleri).

54 kilo: 1.Tuğba Çapar (Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın), 2.Nehir Ergül (Yavruturna), 3.Aleyna Şirin Sertoğ (Yavruturna).

60 kilo: 1.Ceylinnaz (Ahmet Tevfik İleri).

+60 kilo: 1.Sıla Uşak (Dr.Sadık Ahmet), 2.Gülenay Bal (Yavruturna), 3.Azra İçer (Mehmet Akif Ersoy).

Alt genç kızlar kategorisinde dereceye giren sporcular ve okulları:

45 kilo: 1.Ömür Köse (Bilge Kaan MTAL).

48 kilo: 1.Yağmur Koçyiğit (Şehit Mustafa Çolak MTAL).

51 kilo: 1.Ada Uslu (Eti AL).

54 kilo: 1.Elif Su İrdeli (İnönü AL), 2.Şeyma Salman (Özel Sınav AL).

57 kilo: 1.Nefes Dicle Ceylan (Spor Lisesi), 2.Sudenaz Durmuş (Şehit Nedim Tuğaltay AL).

60 kilo: 1.Ceren Tuğba Tunç (Bahçelievler AL), 2.Hazal Halasoğlu (Haydar Öztaş AL).

63.5 kilo: 1.Elif İstek (Alaca Kız İmam Hatip).

67 kilo: 1.Gülsude Ceylan (Cumhuriyet AL).

71 kilo: 1.Melek Naz Göktaş (Haydar Öztaş AL).

Alt yaş genç erkeklerde sıkletlerinde dereceye giren sporcular ve okulları:

48 kilo: 1.Umut Semerci (Cumhuriyet AL).

51 kilo: 1.Sefer Umut Yıldız (Başöğretmen AL).

60 kilo: 1.Battal Can Bilan (Spor Lisesi).

63.5 kilo: 1.M.Toprak Özdemir (Spor Lisesi), 2.Ömer Efe Çalık ( SOF Tekin), 3.Hüseyin Boran Köymen (Bahçelievler AL) ve Tuğra Yılmaz (Osmancık MTAL).

67 kilo: 1.Çınar Ilıman (Spor Lisesi).

71 kilo: 1.Göktuğ Emre Tarhan (Spor Lisesi).

75 kilo: 1.Murat Efe Sarıkaya (Özel TED Koleji).

Üst yaş genç kızlarda dereceye giren sporcular şu şekilde;

42 kilo: 1.Azra Masaloğlu (Haydar Öztaş AL).

48 kilo: 1.Nazlıcan Aksoy (Cumhuriyet AL), 2.Ebrar Köylü (Özel Çorum Murat Yıldırım Koleji), 3.Buse Çeşitçioğlu (Akif Kapaklı AL) ve Merve İçtüzer (Haydar Bektaş AL).

54 kilo: 1.Elif Sude Kaman (Cumhuriyet AL).

57 kilo: 1.Şuheda Karaman ( Çorum Halk Eğitim).

60 kilo: 1.Melisa Mansur (Mehmetçik AL), 2.Beyzagül Duran (Osman Arslan AL).

67 kilo: 1.Melek Gülşen (Akif Kapaklı AL).

71 kilo: 1.Yağmur Su Şanan (Bahçelievler AL).

+75 kilo: 1.Edanur Akay (Sungurlu AL).

Üst genç erkeklerde dereceye giren sporcular:

45 kilo: 1.İbrahim Can Aykaç (Fatih AL).

54 kilo: 1.İsa Uğur Ateş (Spor Lisesi).

63.5 kilo: 1.Berat Berk Akgül (Fatih AL), 2.Ali Şahin (Spor Lisesi).

67 kilo: 1.Şahin Çelik (Fatih Tekin MEM), 2.Kerem Kesgin (Fatih AL).

71 kilo: 1.Oğuzhan Selçuk (Osmancık MEM), 2.Efe Çalışkan (Cumhuriyet AL), 3.Sefer Faruk Coşgun (Mehmetçik AL).

75 kilo: 1.Oğuzhan Zeren (Özel Sınav AL).

81 kilo: 1.Resul Özdemir (Fatih Tekin MEM).

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.